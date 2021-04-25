Цветы и оперативники: Что происходит на месте ЧП в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс"

На место ЧП старый знакомый умершего принес цветы.

На месте ЧП в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", где накануне произошел инцидент со стрелком, работает группа оперативников, сообщает zakon.kz.

24 апреля мужчина в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", несколько часов отстреливался от полиции и выпрыгнул из окна 17 этажа.

Знакомый умершего принес цветы на место ЧП. По словам мужчины, они были знакомы около 10-15 лет.

Предварительно, конфликт произошел из-за того, что стоявшие в холле его диваны выставили на улицу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!