Цветы и оперативники: Что происходит на месте ЧП в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс"

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На место ЧП старый знакомый умершего принес цветы.
На месте ЧП в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", где накануне произошел инцидент со стрелком, работает группа оперативников, сообщает zakon.kz.
24 апреля мужчина в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", несколько часов отстреливался от полиции и выпрыгнул из окна 17 этажа.
Знакомый умершего принес цветы на место ЧП. По словам мужчины, они были знакомы около 10-15 лет.
Предварительно, конфликт произошел из-за того, что стоявшие в холле его диваны выставили на улицу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!