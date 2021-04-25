Болел раком, доводили дети: что еще известно об алматинском стрелке

У него мог произойти психологический срыв, и тому были причины.

Жизнь в алматинском ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" постепенно возвращается в прежнее русло. О событиях 24 апреля напоминают только сотрудники силовых структур во дворе и их авто. Корреспондент zakon.kz побывал на месте событий и пообщался с человеком, который знал стрелка более 10 лет.

В квартире погибшего мужчины работает следственная группа, посторонних туда не пускают. Даже на лестничной площадке еще стоит запах пороха. Там же стоят диваны.

Из-за них произошел конфликт или нет, достоверно неизвестно. Но это было вполне возможно. По крайней мере, так считает мужчина, знавший стрелка 10-15 лет, с детства. Его отец хорошо общался с Султаном (так звали стрелка, а не Руслан, как пишут некоторые паблики).

В принципе, бытовая причина, из-за диванов, мне кажется достаточно возможно, правдоподобно, такое тоже могло произойти, - рассказал собеседник (он предпочел не называть своего имени).

Султана он характеризует положительно, но не отрицает, что у него мог произойти психологический срыв, и тому были причины.

Я его знаю как достойного, благородного человека, смелого. Плохой - хороший, вменяемый - невменяемый, самое главное ушел, как настоящий мужчина... ...Весеннее обострение у него произошло чуть-чуть, - говорит мужчина.

Он рассказал, что стрелок пережил предательство друзей, родственников. Но при этом он настаивает на том, что его близкие, его родные, всегда были рядом с ним. У него три дочки и маленький сын.

То, что сейчас говорят, что ушли, еще что-то, это не совсем достоверная информация. Просто в последнее время с ним было трудно рядом находиться, но они всегда были рядом, старались наладить отношения, найти общий язык. В конечном итоге все так вышло...

Собеседник корреспондента zakon.kz также уверен, что семья ушла от Султана не на совсем, "на некоторое время, скорее всего ушли, они не ушли с намерением уйти на совсем, все это прекрасно понимали". Ушла семья от стрелка недели 2-3 назад. "У него очень хорошая семья, очень порядочные", - говорит он.

В беседе приняли участие местные дети, живущие в этом же доме. Одна из девочек рассказала, что у Султана был рак.

Болел да, по моему да, рак. Рак, психологические проблемы, у него были проблемы с дальними родственниками, - подтвердил его знакомый.

Он также подтвердил информацию из соцсетей о том, что в 2017 году Султан выкрал своего больного отца в России и увез в другой город.

Помимо этого, дети рассказали, что Султана донимала местная ребятня.

Многие дети к нему домой приходили, стучались, обзывались, дразнили, писали под дверь... ... Потом у него дырка в двери появилась, - рассказала девочка. Такое тоже было, да, это правда да, - подтвердил знакомый мужчины.

Стоит отметить, что он искренне переживает из-за случившегося. Он принес цветы на место падения стрелка. Выйти на связь с родными Султана мужчине пока не удалось.

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