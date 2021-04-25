Что ждет знаки зодиака в мае: прогноз от астролога

Тамара Глоба рассказала, что принесет знакам зодиака последний месяц весны.

Последний месяц весны будет символизировать собой дух товарищества и сотрудничества для большинства знаков зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Например, воздушные и земные знаки ожидает дружеский прием на новой работе, а коллеги и руководители помогут войти в ритм. А вот знаки Воды и Огня ждет успех в любви, причем гармония будет как в устоявшемся союзе, так и в новых отношениях, - рассказала известный астролог Тамара Глоба.

Знаки Огня

Овнам пора перестать стоять на одном месте и начать двигаться вперед. Не стоит слушать чужую критику, и лучше забыть об общепринятых правилах: действуйте нестандартно. В мае будет много шансов на воплощение даже самых безумных идей.

Для Львов пришло время начать решать проблемы и перестать откладывать все на потом. На это хватит и времени, и сил. Если на работе все дела выполнены, стоит обратить внимание на быт.

Май для Стрельцов станет лучшим периодом для продуктивной работы. Наступает самое подходящее время, чтобы выполнить поставленную задачу или заняться собственным проектом. Глоба призывает не бояться сложностей и ответственности, пишет Tamaragloba24.

Знаки Земли

У Тельцов появится возможность решить все возникшие проблемы. Это сложный и драматичный момент, который покажет, кто чего стоит. Поставленная цель может вывести на новый уровень, но важно не отвлекаться и идти вперед. Возможны деловые встречи и переговоры: их не стоит бояться, все задуманные проекты окупятся.

Девам нужно трудиться со смыслом. Не следует посвящать в свои успехи посторонних и поддаваться гордыне. Максимальные успехи будут достигнуты в работе, поэтому можно переключиться на себя и заняться внутренним миром. В этот период можно доверять только собственной интуиции.

Козерогам в мае также стоит заняться внутренним миром. В последнее время было потрачено много сил и энергии, из-за чего они стали похожи на башню без основания. Скоро вся эта конструкция рискует рухнуть. Если есть незавершенное дело, лучше закончить его без спешки. Любые необдуманные решения могут привести к краху.

Знаки Воздуха

У Близнецов наступает сложный период: с активными действиями лучше повременить и узнать обстановку. Астролог советует не мешать естественному ходу вещей и обязательно проверять все факты. Однако самое важное – научиться доверять своей интуиции – в мае она будет активной как никогда.

Весам также следует прислушаться к внутреннему "Я". В конце весны только интуиция укажет на правильный путь. Споры лучше оставить на потом и использовать время для развития. Скоро уже ничего нельзя будет изменить.

Водолеям нужно избегать фатализма и сохранять максимальное спокойствие. Все попытки изменить ситуацию закончатся провалом. В мае будет много неприятных ситуаций, но все они временные и имеют скрытый смысл. Время активных действий придет позже, сейчас лучше плыть по течению.

Знаки Воды

Раков в мае ждут новые знакомства, встречи с интересными людьми и путешествия. Это лучшее время для творческих занятий. Перед летом лучше выплеснуть все негативные эмоции, которые успели скопиться к этому времени.

Скорпионам следует, наконец, начать реализовывать свой собственный проект. Страх новизны скоро пройдет, а грядущее дело перевернет всю жизнь. Упущенный момент грозит большими сожалениями.

Рыбам в мае вам нужно быть максимально собранным и объективным. Назрела некая конфликтная ситуация, но лучше сохранять спокойствие и трезвость ума. В этот период судьба покажет события, которые появились благодаря прежним решениям. Астролог советует извлечь уроки и сделать соответствующие выводы.

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