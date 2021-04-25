Глава британской разведки назвал РФ ослабевающей державой

По мнению главы MI-6, Россия - "это место с чрезвычайно ограниченными возможностями".

Глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур считает, что у Великобритании и США есть возможность доносить свою позицию до властей России благодаря тому, что каналы связи между странами продолжают существовать, сообщает zakon.kz со ссылкой на сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

По его словам, Лондон беспокоят российские войска на границе с Украиной и вероятность "вторжения". Вместе с тем глава MI6 считает, что Россия переживает "чрезвычайно сложный период".

Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава, — сказал Мур.

По словам Мура, Британия и США предупреждали российские власти о "серьезных последствиях" вторжения на Украину.

Он добавил, что поведение России в Чехии якобы заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях Москвы и Киева.

Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину, — сказал глава разведки, не уточнив, о каких "сигналах" идет речь.

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