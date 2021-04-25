Автор видео с фламинго снял уриалов в Мангистауской области

Неописуемое удовольствие было наблюдать за тем, как эти грациозные создания ловко бегали по крутым скалам. Азамат Сарсенбаев

Азамат Сарсенбаев, ставший известным после того, как снял ролик про фламинго, поделился с пользователями новым видео. В этот раз в объектив его камеры попали краснокнижные уриалы, сообщает zakon.kz.

Несколько недель усиленных поисков краснокнижных устюртских уриалов в Мангистауской области увенчались успехом. Спасибо друзьям, которые помогли найти и научили "тонкостям" поисков этих удивительных созданий. Неописуемое удовольствие было наблюдать за тем, как эти грациозные создания ловко бегали по крутым скалам. Не меньшей радостью, было наблюдать за большим количеством молодняка, значит, не все потеряно. Азамат Сарсенбаев в Facebook

Азамат Сарсенбаев стал широко известен благодаря красивому видео с фламинго, которых он запечатлел на видео в пригороде Актау. Позже он снял на видео красоты родного края - сотни лебедей на Каспийском море.

Устюртский уриал (Ovis vignei (orientalis) arkal) занесен в Красную книгу Казахстана. Распространен он в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

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