Семь медалей завоевали казахстанские тяжелоатлеты на ЧА в Ташкенте

"Золото" завоевал Арли Чонтей.

Казахстанские тяжелоатлеты завершили выступление на чемпионате Азии. Их наградой стали семь медалей, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, "золото" завоевал Арли Чонтей.

На вторую ступень пьедестала поднялись Аблай Ауелханов, Карина Кузганбаева, Нургиса Адилетулы.

Третьими стали Айзада Муптильда, Екатерина Быкова, Артем Антропов.

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