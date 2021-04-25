В МИД РФ заявили, что формируют список недружественных России государств

Захарова отметила, что Россия всегда подчеркивала "абсолютно миролюбивый характер нашей внешней политики", но действия, которые Москва сочтет враждебными, без ответа не останутся.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что готовится список недружественных России государств. В список уже вошли США, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 1" она сообщила, что история с формированием списка началась с очередного витка недружественных действий США. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

Захарова отметила, что Россия всегда подчеркивала "абсолютно миролюбивый характер нашей внешней политики", но действия, которые Москва сочтет враждебными, без ответа не останутся.

Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ, это защита нашей страны от враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто по-разному: через политику сдерживания, через попытки изоляции — так или иначе пытается остановить наше развитие. Мария Захарова

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