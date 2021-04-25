В столице повысят тарифы за услуги водоснабжения

Тарифы вводятся с 1 мая 2021 года.

В столице вырастут тарифы за услуги водоснабжения и водоотведения, сообщает zakon.kz.

ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" Акимата города Нур-Султан уведомляет жителей города, что новый тариф утвержден приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан".

Организация приводит несколько телефонных номеров в случае возникновения дополнительных вопросов.

1302, (8-7172)-27-03-70, 76-76-06

В период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года будут действовать следующие тарифы:

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!