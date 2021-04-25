В Иране назвали условие для возврата к ядерной сделке с США

Введенные в отношении Ирана санкции делятся на два типа.

Чтобы вернуться к ядерной сделке, Вашингтон должен снять санкции с 1,5 тысячи человек и компаний, заявил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи, сообщает zakon.kz.

Парламентское агентство страны ICANA приводит его слова о том, что введенные в отношении Ирана санкции делятся на два типа.

Первые санкции секторальные, включая [экспорт] нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей; другие санкции введены в отношении физических и юридических лиц. заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Во вторник в Вене произошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Арагчи отметил положительные сдвиги в переговорном процессе. Представитель Госдепа заметил, что переговоры будут многораундовыми и сложными, но прогресс уже есть. США передали Ирану список новых санкций, которые могут быть наложены на Исламскую республику в случае неудачных итогов переговоров.

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