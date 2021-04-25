Угрожал посетительнице пистолетом – охранники ТД задержали дебошира

23-летний житель Петропавловска, ранее судимый находился в нетрезвом состоянии.

В одном из торговых домов Петропавловска посетитель поссорился со своей девушкой, догнал на эскалаторе и стал угрожать пистолетом, сообщает zakon.kz.

Сотрудники службы собственной безопасности ТД задержали шумного посетителя и передали полицейскому патрулю, прибывшему по вызову.

Пистолет оказался пневматическим. Выяснилось, что 23-летний житель Петропавловска, ранее судимый находился в нетрезвом состоянии.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 293 Уголовного кодекса РК "Хулиганство"”. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Напоминаем, что уголовное законодательство подразумевает наказание за хулиганство в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок. Убедительно просим всех помнить об ответственности и сдерживать эмоции. начальник отдела дознания УП города Петропавловска Даурен Негиметов

Всего с начала года в области зарегистрировано 30 фактов хулиганства.

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