Восемь британских полицейских пострадали в антиковидных протестах

Активисты требуют полной отмены особых требований властей. Задержаны пять участников акции протеста.

Не менее восьми полицейских пострадали в британской столице Лондоне в ходе уличных протестных акций против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом сообщает в Twitter полиция британской столицы.

Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием отменить все коронавирусные ограничения. Марш за свободу передвижения вылился в столкновения с полицией. На нападения стражи порядка отвечали дубинками.

Активисты требуют полной отмены особых требований властей. Задержаны пять участников акции протеста. Стражи порядка усилили патрулирование улиц.

В начале января 2021 года Великобритания ввела уже третий по счету национальный карантин. Поводом для этого стало распространение нового штамма коронавируса. В середине апреля некоторые ограничения в королевстве были отменены.

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