После 100 дней президентства рейтинг Байдена упал почти до антирекорда

Новый президент США повторил антирекорд предыдущего.

Рейтинг поддержки президента США Джо Байден спустя 100 дней после его вступления в должность приблизился к антирекорду бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает zakon.kz.

Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на исследование The Washington Post и ABC News.

Рейтинг Байдена продолжает снижаться с каждым днем. В ходе проведенного опроса 52% американцев заявили, что отчасти одобряют действия, предпринятые Байденом за 100 дней президентства. Еще 42% заявили, что категорически недовольны новым главой государства. Демократ Джо Байден вступил в должность 20 января.

Также, согласно опросу, 64% респондентов одобряют действия Байдена, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, а его экономические решения пришлись по вкусу лишь 52% опрошенных. Гораздо меньше граждан США положительно отозвались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой: их одобрило всего 37% респондентов.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп является единственным из последних предшественников Байдена, кто может похвастаться еще более низким рейтингом одобрения на данном этапе президентства: так, незадолго до приближения 100 первых дней пребывания Трампа в должности рейтинг одобрения его работы составлял 42 процента. При этом известно, что позже рейтинги одобрения в некоторых опросах упали до 36 процентов.

Накануне президент США Джо Байден выпустил официальное заявление о признании геноцида армян. Байден заявил, что в начале XX века в Османской империи полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил его слова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данная "клевета" поддерживается по политическим причинам.

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