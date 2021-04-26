Фильм "Земля кочевников" получил "Оскар" за лучшую режиссуру

Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на "Оскар" за режиссуру.

Американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао получила премию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за свою картину "Земля кочевников" (Nomadland), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В этой категории впервые в истории были представлены сразу две женщины, конкуренцию Чжао составляла британская актриса Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды". В этой категории также были представлены датчанин Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и Ли Айзек Чун ("Минари").

Чжао, родившаяся в Пекине, но учившаяся профессии в Нью-Йорке, стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на "Оскар" за режиссуру.

Спасибо моим соратникам, спасибо моим соперникам — не хочу называть их "соперники", они соратники — спасибо моей команде, которая сделала "Землю кочевников". Такое удивительное, невероятное путешествие мы проделали вместе, — заявила Чжао в своей речи.

Ранее "Земля кочевников" получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший фильм". Кроме того, Хлоя Чжао получила премию за режиссерскую работу, а американская актриса Фрэнсис Макдорманд за свою роль в "Земле кочевников" была признана победителем в номинации "Лучшая женская роль".

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