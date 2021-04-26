Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость

В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду и удалился от марсохода Perseverance на 50 метров.

25 апреля вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час - и пролетел на рекордную дистанцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду. Аппарат поднялся на 5 метров над поверхностью и удалился от марсохода Perseverance ("Настойчивость") на 50 метров, сообщило НАСА.

Расстояние стало максимальным за время пребывания аппарата на этой планете, как и достигнутая им скорость в 2 метра в секунду. Во время третьего полета Ingenuity на некоторое время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка.

Первый полет Ingenuity состоялся 19 апреля, второй - 22 апреля. Мини-вертолет массой 1,8 кг оснащен пропеллерами, способными вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, а также двумя камерами - цветной и черно-белой.

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