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Минздрав РК обновил суточную статистику по коронавирусу

Фото: pixabay 26 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 309 116 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 51062 (+693),
  • в городе Нур-Султан – 43245 (+475),
  • в ВКО – 24507 (+86),
  • в Карагандинской области – 22336 (+240),
  • в Атырауской области – 21520 (+97),
  • в Алматинской области – 20227 (+220),
  • в Павлодарской области – 20225 (+75),
  • в ЗКО – 18643 (+166),
  • в Акмолинской области – 17721 (+150)
  • в Костанайской области – 14607 (+27),
  • в СКО – 13857 (+34),
  • в городе Шымкенте – 8987 (+96),
  • в Актюбинской области – 8708 (+125),
  • в Жамбылской области – 7532 (+51),
  • в Мангистауской области – 5473 (+50),
  • в Туркестанской области – 5255 (+49),
  • в Кызылординской области – 5241 (+82).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 441,
  • в городе Алматы - 493,
  • в городе Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 109,
  • в Актюбинской области - 12,
  • в Алматинской области - 263,
  • в Атырауской области - 143,
  • в ВКО - 44,
  • в ЗКО - 57,
  • в Карагандинской области - 171,
  • в Кызылординской области - 31,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 13,
  • в СКО - 9,
  • в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели 263 446 человека от COVID-19

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