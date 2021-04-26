Минздрав РК обновил суточную статистику по коронавирусу

За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 309 116 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 51062 (+693),
- в городе Нур-Султан – 43245 (+475),
- в ВКО – 24507 (+86),
- в Карагандинской области – 22336 (+240),
- в Атырауской области – 21520 (+97),
- в Алматинской области – 20227 (+220),
- в Павлодарской области – 20225 (+75),
- в ЗКО – 18643 (+166),
- в Акмолинской области – 17721 (+150)
- в Костанайской области – 14607 (+27),
- в СКО – 13857 (+34),
- в городе Шымкенте – 8987 (+96),
- в Актюбинской области – 8708 (+125),
- в Жамбылской области – 7532 (+51),
- в Мангистауской области – 5473 (+50),
- в Туркестанской области – 5255 (+49),
- в Кызылординской области – 5241 (+82).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 441,
- в городе Алматы - 493,
- в городе Шымкенте - 2,
- в Акмолинской области - 109,
- в Актюбинской области - 12,
- в Алматинской области - 263,
- в Атырауской области - 143,
- в ВКО - 44,
- в ЗКО - 57,
- в Карагандинской области - 171,
- в Кызылординской области - 31,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 13,
- в СКО - 9,
- в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровели 263 446 человека от COVID-19
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