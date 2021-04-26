Минздрав РК обновил суточную статистику по коронавирусу

За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 309 116 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 51062 (+693),

в городе Нур-Султан – 43245 (+475),

в ВКО – 24507 (+86),

в Карагандинской области – 22336 (+240),

в Атырауской области – 21520 (+97),

в Алматинской области – 20227 (+220),

в Павлодарской области – 20225 (+75),

в ЗКО – 18643 (+166),

в Акмолинской области – 17721 (+150)

в Костанайской области – 14607 (+27),

в СКО – 13857 (+34),

в городе Шымкенте – 8987 (+96),

в Актюбинской области – 8708 (+125),

в Жамбылской области – 7532 (+51),

в Мангистауской области – 5473 (+50),

в Туркестанской области – 5255 (+49),

в Кызылординской области – 5241 (+82).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 441,

в городе Алматы - 493,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 109,

в Актюбинской области - 12,

в Алматинской области - 263,

в Атырауской области - 143,

в ВКО - 44,

в ЗКО - 57,

в Карагандинской области - 171,

в Кызылординской области - 31,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 13,

в СКО - 9,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели 263 446 человека от COVID-19

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