"Душа" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм

Также за победу в данной номинации боролись картины "Вперед", "Путешествие на Луну", "Барашек Шон: Фермагеддон" и "Легенда о волках".

Американский мультфильм "Душа" режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса, завоевал "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Кроме него в этой категории были представлены анимационные ленты "Путешествие на Луну" Глена Кина, "Барашек Шон" Уилла Бечера, "Вперед" Дэна Скэнлона и "Легенда о волках" Тома Мура и Росса Стюарта.

В анимационной ленте рассказывается история школьного учителя музыки Джо Гарднера. Мечтая всю жизнь достичь больших высот в музыкальном мире и стать великим артистом, он успешно проходит прослушивание в известный джазовый коллектив. Возвращаясь домой, Джо не замечает открытый люк, падает в него и погибает. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей.

Ранее мультфильм был удостоен двух "Золотых глобусов", а также двух премий Британской киноакадемии (BAFTA). Одим из режиссеров "Души" Пит Доктер уже является обладателем премии "Оскар" за мультфильмы "Вверх" (2010) и "Головоломка" (2016). Также Доктер снял такие известные картины как "История игрушек", "Корпорация монстров" и "ВАЛЛ-И".

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