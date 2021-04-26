Число жертв COVID-19 в Казахстане достигло 3570

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 549 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26 апреля, сообщает zakon.kz.

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 549 человек (42 100 КВИ+ и 449 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 273 пациента, на амбулаторном уровне – 27 276 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 769 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 113 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 20 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3570 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 24 апреля 2021 года зарегистрировано 25 новых случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 52 459, случаев с летальным исходом - 775, всего выздоровели – 51 235 человек.

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