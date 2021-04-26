Замакима Алматы Кожагапанов назначен вице-министром культуры 

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Он уже был вице-министром культуры и спорта.
Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта РК, сообщает zakon.kz.
Ранее он занимал должность заместителя акима города Алматы.
Ерлан Кожагапанов родился 13 августа 1968 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет (1992)
Экономист
· Алматинский государственный университет им. Абая (1999)
· Российская Таможенная академия Государственного Таможенного комитета Российской Федерации (2006)
Юрист
Трудовой стаж:
· Работник АО "Казкоммерцбанк" (1994-1997);
· Помощник первого заместителя Генерального директора РГП Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (1997-05.1998);
· Начальник финансово-экономического управления Комитета налоговой полиции в г. Астана Министерства финансов Республики Казахстан (05.1998-11.1998);
· Начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области, Жамбылской области (11.1998-07.2002);
· Начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы (2002-11.2006);
· Аким Алматинского района города Астаны (11.2006-08.2007);
· Заместитель акима города Астаны (08.2007-01.2013);
· Председатель Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан (01.2013-11.2013);
· Президент Федерации футбола Казахстана (24.12.2014-10.2016);
· Генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба "Астана" (15.07.2015-12.2016);
· Советник премьер-министра РК (12.2016-11.2017);
· Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (11.2017-08.2019);
· Заместитель акима города Алматы (с 08.2019)
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