Цой сообщил, где работает Биртанов

Приложение zakon.kz
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Он сейчас работает в коммерческой структуре.
Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, примут ли Елжана Биртанова на работу в Минздрав, передает корреспондент zakon.kz.
На данный момент мы тоже такую информацию получили. Насколько мы знаем, он сейчас работает в коммерческой структуре, - ответил Алексей Цой.
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