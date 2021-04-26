Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль

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Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой.
Энтони Хопкинс завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Отец", сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, в этой категории на "Оскар" также претендовали Гари Олдман ("Манк"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Eн ("Минари") и Чедвик Боузман, номинированный посмертно за фильм "Ма Рейни: мать блюза".
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Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса".
Фото: spletnik.ru
На статуэтку за лучшую женскую роль также претендовали Ванесса Кирби с фильмом "Фрагменты женщины", Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды", Виола Дэвис за "Ма Рейни: мать блюза") и Андра Дэй за картину "Соединенные Штаты против Билли Холидей".
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