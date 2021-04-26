Шымкент сменил зону по коронавирусу

Шымкент вернулся в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 26 апреля.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: город Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.⠀В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.