Каждый двадцатый казахстанец уже вакцинирован - Цой

Первая партия вакцины QazVaz уже отправлена в регионы.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Наши граждане увидели, что вакцина безопасна и эффективна. У нас каждый двадцатый казахстанец на сегодняшний день уже провакцинировался. Поэтому темпы идут хороши, наша задача сейчас предоставить возможность, а дальше граждане сами будут выбирать, понимая, что это единственный выход из изоляции, - сказал Алексей Цой после получения первой дозы отечественной вакцины.

Он отметил, что первая партия вакцины QazVaz, произведенная на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, в количестве 50 тыс. доз уже отправлена в регионы.

В дальнейшем для масштабирования мы рассматриваем различные площадки - это площадки наших турецкий партнеров, в том числе, мы сейчас достраиваем наш собственный завод, который находится в Гвардейском. Он проходит все этапы инсталляции оборудования и в дальнейшем запуска, - уточнил глава Минздрава.

26 апреля министр здравоохранения Алексей Цой в прямом эфире получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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