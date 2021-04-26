Знаменитый казахстанский акушер-гинеколог скончалась в возрасте 63 лет

Светлая добрая память о Гульмире Жумакановне будет жить в наших сердцах.

В возрасте 63 года скончалась врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Гульмира Жатканбаева, передает zakon.kz.

Коллеги-медики отмечают, что Гульмира Жумакановна была настоящим профессионалом, надежным другом, достойным человеком, красивой женщиной, прекрасным человеком, наставником и учителем нескольких поколений молодых врачей и студентов.

Не жалея себя, жертвуя личным, в любое время суток, Гульмира всегда была готова прийти на помощь коллегам, встать к операционному столу и до последнего бороться за жизнь пациентов.Мы потеряли настоящего Врача и Учителя. Увы, уходят лучшие, - отметил Вячеслав Локшин, коллега Гульмиры Жатканбаевой, начиная еще со студенческой скамьи в АГМИ в 1975 году.

Светлая добрая память о Гульмире Жумакановне будет жить в наших сердцах, в сердцах тысяч ее пациентов, близких и учеников...

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