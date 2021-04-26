Где в Казахстане чаще всего покупают жилье

Новые квартиры в стране подорожали на 8% за год.

В рейтинге стран по доступности жилья Казахстан занял 35-е место из 109, сообщает zakon.kz.

По информации Finprom.kz, Казахстан сумел опередить все страны ЕАЭС, а также южного соседа — Узбекистан. Открывают рейтинг Саудовская Аравия, Пуэрто-Рико и Южно-Африканская Республика, замыкает — Сирия.

Как отмечают исследователи, в марте казахстанцы совершили 52,7 тыс. сделок купли-продажи жилья — сразу в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего сделок заключили в Мангистауской области: 9,9 тыс. — сразу в 8,9 раза больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Нур-Султан и Алматы, - говорится в сообщении.

Меньше всего сделок совершили в Северо-Казахстанской области: всего 687 — на 6,7 меньше, чем годом ранее.

Статисты уточняют, что в марте средняя стоимость нового жилья (квартиры в многоквартирных домах) составила 324,5 тыс. тг за квадратный метр, увеличившись за год на 8,4%.

Среди крупных городов страны дороже всего квартиры стоят в мегаполисах — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, дешевле всего — в Таразе. Почти во всех крупных городах страны стоимость квартир выросла, исключение составили только Атырау, Семей и Актау, - уточнили эксперты.

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