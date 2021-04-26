Самал Еслямова получила премию "Ника"

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За фильм "Айка".
Казахстанская актриса Самал Еслямова пополнила копилку своих наград. После приза за лучшую женскую роль на Каннском фестивале 2018 года отечественная актриса выиграла премию "Ника", передает zakon.kz.
Работа Еслямовой в фильме "Айка", где она сыграла главную роль, продолжает получать награды.
Я не могла приехать в Москву. Приз за меня получал Вячеслав Агашкин, второй режиссер фильма, актер. Слава- человек, без которого фильм был бы чуть другим. Он находил локации, артистов. Хочу еще раз сказать спасибо всем своим коллегам по фильму "Айка", - отметила Самал Еслямова.
"Айка" - драматический фильм 2018 года, поставленный режиссером Сергеем Дворцевым. Фильм участвовал в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 года, где Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль.
10 ноября фильм "Айка", где главную роль сыграла казахстанская актриса Самал Еслямова, получил Гран-при 28-го международного кинофестиваля в Котбусе (Германия). За главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. Помимо Гран-при "Айку" удостоили также и приза жюри.
26 ноября 2018 года Фильм "Айка" выиграл Гран-при токийского кинофестиваля Filmex.
17 декабря 2018 картина Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Драма выдвигалась от Казахстана[5], но в число номинантов, по мнению режиссера, не попала из-за нехватки денег на промоушен[6].
Фильм вышел в российский прокат 14 февраля 2019 года.
В марте 2019 в Гонконге Азиатская киноакадемия/Asian Film Awards Academy присудила Самал Еслямовой за роль в картине "Айка" приз "лучшая актриса Азии" — так называемый "азиатский Оскар"
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