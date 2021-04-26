Самал Еслямова получила премию "Ника"

За фильм "Айка".

Казахстанская актриса Самал Еслямова пополнила копилку своих наград. После приза за лучшую женскую роль на Каннском фестивале 2018 года отечественная актриса выиграла премию "Ника", передает zakon.kz.

Работа Еслямовой в фильме "Айка", где она сыграла главную роль, продолжает получать награды.

Я не могла приехать в Москву. Приз за меня получал Вячеслав Агашкин, второй режиссер фильма, актер. Слава- человек, без которого фильм был бы чуть другим. Он находил локации, артистов. Хочу еще раз сказать спасибо всем своим коллегам по фильму "Айка", - отметила Самал Еслямова.

"Айка" - драматический фильм 2018 года, поставленный режиссером Сергеем Дворцевым. Фильм участвовал в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 года, где Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль.

10 ноября фильм "Айка", где главную роль сыграла казахстанская актриса Самал Еслямова, получил Гран-при 28-го международного кинофестиваля в Котбусе (Германия). За главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. Помимо Гран-при "Айку" удостоили также и приза жюри.

26 ноября 2018 года Фильм "Айка" выиграл Гран-при токийского кинофестиваля Filmex.

17 декабря 2018 картина Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Драма выдвигалась от Казахстана[5], но в число номинантов, по мнению режиссера, не попала из-за нехватки денег на промоушен[6].

Фильм вышел в российский прокат 14 февраля 2019 года.

В марте 2019 в Гонконге Азиатская киноакадемия/Asian Film Awards Academy присудила Самал Еслямовой за роль в картине "Айка" приз "лучшая актриса Азии" — так называемый "азиатский Оскар"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!