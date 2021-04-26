"Коронавирусный шторм". Что происходит в Индии

Клиники переполнены.

На прошлой неделе Индия била мировые рекорды по заболеваемости коронавирусом за сутки: в день там выявляли более 300 тыс. новых случаев, сообщает zakon.kz.

Что происходило в стране — в фоторепортаже РБК

Мужчина в кислородной маске ждет, когда его поместят в коронавирусную больницу в Ахмедабаде.

Несколько дней подряд в Индии выявляют более 300 тыс. новых случае заражения COVID-19, это мировой рекорд. Прошлый был установлен США в январе — 297 тыс. выявленных больных за день.

Создание полевого госпиталя в Мумбаи.

В Минздраве Индии сообщили, что клиники переполнены. Там также есть серьезные проблемы с возможностью обеспечить больных кислородом.

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Очередь из машин скорой помощи у коронавирусной клиники в Ахмедабаде.

Из-за нехватки мест для больных временные стационары появляются в разных городах — например, в Дели такой госпиталь развернули на территории школы. Там установили больничные койки, а также аппараты для подачи кислорода.

Людям раздают маски и мыло в Джамму в рамках информационной кампании.

Рабочий кладет в машину пустые кислородные баллоны, их отвезут на повторное заполнение. Ахмедабад.

Люди вакцинируются на крытом стадионе в Гувахати.

По данным ВОЗ, в Индии использовано более 130 млн доз вакцины. «Для страны, известной как мировая аптека, вакцинировать менее 1,5% населения — это сложная для понимания ошибка», — отметил бывший советник правительства Индии по экономическим вопросам, профессор Корнельского университета Каушик Басу

Артисты, одетые индийскими богами из эпоса «Рамаяна», надевают на человека маску в рамках информационной кампании в Бангалоре.

В конце прошлого года в Индии зафиксировали новую — двойную мутацию коронавируса. В правительстве страны заявляли в середине апреля, что двойную мутацию выявляли в Бельгии, Австралии, Германии, Ирландии, Намибии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

Охранник вешает объявление о том, что все места в частном ковидном госпитале в Праяградже (штат Уттар-Прадеш) заполнены.

В штате Уттар-Прадеш, где зафиксировано большое количество заражений, хотели ввести ограничения. Однако эти меры приостановили, поскольку решение обжаловали в Верховном суде.

Мужчина в костюме Человека-паука обрабатывает автобусную остановку в Мумбаи.

Высказывались опасения, что на распространение инфекции может отразиться один из крупнейших религиозных праздников — паломничество Кумбха Мела. Фестиваль стартовал еще в марте, а продлится до конца апреля. Верующие устраивают массовое омовение в реке Ганг, символизирующее очищение души и тела. Ожидалось, что в город Хардвар для участия в празднике могли приехать около 150 млн человек.

Мигранты на автобусной остановке в Дели — они отправляются по домам из-за введенного в столице карантина. На выходных там будет действовать комендантский час. Продолжат свою работу правительственные учреждения, а также больницы, аптеки и продовольственные магазины.

Муниципальные служащие закрывают зону заражения в Праяградже.

На распространение коронавируса могли повлиять и предвыборные митинги, в которых принимал участие премьер-министр страны Нарендра Моди. Впрочем, после критики Моди согласился выступить на акциях, где будут присутствовать 500 человек.

Крематорий в Нью-Дели.

Близким умерших от коронавируса приходится подолгу ждать очереди. Как пишет Reuters, как минимум в одном крематории решили проводить процедуру прямо на автостоянке.

Также сообщают, что США помогут Индии экспресс-тестами на COVID-19 и аппаратами ИВЛ.

Так же, как Индия направляла помощь Соединенным Штатам, когда ситуация в наших больницах была напряженной в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудное для нее время, — отметил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Премьер-министр Нарендра Моди описал ситуацию как "коронавирусный шторм". По данным Reuters, вспышку мог вызвать новый, индийский вариант вируса.

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