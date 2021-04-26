Казахстанка торговала несуществующей одеждой

Установлено 40 потерпевших.

С начала года в Казахстане зарегистрировано более 6 тысяч фактов, связанных с интернет-мошенничеством. Об этом на брифинге в МВД рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил Нурмагамбетов, за последние несколько лет во всем мире, так и в Казахстане увеличилось количество преступлений с использованием сети Интернет, в том числе интернет-мошенничеств. По его словам, для осуществления своей преступной деятельности мошенники используют различные способы, в том числе социальные сети, а также размещают ложные интернет - объявления, создают фейковые страницы и сайты.

За три месяца текущего года органами внутренних дел зарегистрировано более 6 тысяч (6824) таких преступлений. Данные преступления характеризуются тем, что совершаются в отношении большого количества граждан. К примеру, задержана жительница Жамбылской области, которая в Instagram размещала ложные объявления о продаже женской одежды. В настоящее время по данному факту уже установлено 40 потерпевших, расследование продолжается, - сказал замначальника департамента.

Также, по его данным, в Карагандинской области в ходе расследования уголовного дела в отношении задержанного дополнительно выявлены 23 мошенничества, совершенных путем размещения в интернете ложных объявлений по продаже автозапчастей. В Северо-Казахстанской области задержан мошенник, совершивший 50 хищений путем оформления онлайн-кредитов с использованием копий документов граждан, объявления, об утере которых находил в социальных сетях.

Аналогичные примеры расследований многоэпизодных дел имеются практически во всех регионах. Для эффективного противодействия указанным преступлениям проводится ряд организационно-практических мероприятий. С начала года реализуется ведомственная Программа по противодействию киберпреступлениям, в рамках которой осуществляются меры профилактического характера, в том числе взаимодействие с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн платформами, - пояснил он.

Ежеквартально на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ "Anti-fraud", "Hi-tech"), направленные на предупреждение и раскрытие киберпреступлений.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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