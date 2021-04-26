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Павлодарец обманул десятки граждан, предлагая оплатить доставку за якобы выигранный ими приз.
О схемах, которые чаще всего используют для обмана доверчивых граждан интернет-мошенники, рассказал на брифинге в МВД заместитель начальника департамента криминальной полиции ведомства Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.
По словам Нурмагамбетова, способы интернет-мошенничеств чрезвычайно разнообразны.
Преступники в основном используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, в том числе доступа к аккаунтам, счетам, с дальнейшим хищением денежных средств. При этом граждане добровольно передают мошенникам либо вводят на "фишинговых" сайтах свои персональные данные. Зарегистрированы мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах граждан. Для блокирования незаконной операции предлагается уточнить данные пластиковой карты, в частности, номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне, - отметил он.
Также мошенники беспорядочно звонят либо направляют СМС-сообщения на абонентские номера и сообщают о проводимой компанией совместно с оператором связи акции, по результатам которой тот или иной абонентский номер является выигрышным.
Выигрыш предлагается забрать с другого города, либо перечислить его стоимость на пластиковую карту. К примеру, в начале года задержан житель города Павлодара, который представляясь сотрудником ТОО "Самсунг электроникс" сообщал о выигрыше ценного приза и требовал осуществить оплату НДС за доставку приза в размере от 10 000 до 50 000 тенге. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 44 фактов аналогичных преступлений, - сообщил он.
В то же время представитель МВД дал казахстанцам несколько советов, как не попасться на уловки интернет-мошенников. Следует придерживаться элементарных правил безопасности:
Оксана Скибан, Нур-Султан
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