Павлодарец обманул десятки граждан, предлагая оплатить доставку за якобы выигранный ими приз.

О схемах, которые чаще всего используют для обмана доверчивых граждан интернет-мошенники, рассказал на брифинге в МВД заместитель начальника департамента криминальной полиции ведомства Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Нурмагамбетова, способы интернет-мошенничеств чрезвычайно разнообразны.

Преступники в основном используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, в том числе доступа к аккаунтам, счетам, с дальнейшим хищением денежных средств. При этом граждане добровольно передают мошенникам либо вводят на "фишинговых" сайтах свои персональные данные. Зарегистрированы мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах граждан. Для блокирования незаконной операции предлагается уточнить данные пластиковой карты, в частности, номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне, - отметил он.

Также мошенники беспорядочно звонят либо направляют СМС-сообщения на абонентские номера и сообщают о проводимой компанией совместно с оператором связи акции, по результатам которой тот или иной абонентский номер является выигрышным.

Выигрыш предлагается забрать с другого города, либо перечислить его стоимость на пластиковую карту. К примеру, в начале года задержан житель города Павлодара, который представляясь сотрудником ТОО "Самсунг электроникс" сообщал о выигрыше ценного приза и требовал осуществить оплату НДС за доставку приза в размере от 10 000 до 50 000 тенге. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 44 фактов аналогичных преступлений, - сообщил он.

В то же время представитель МВД дал казахстанцам несколько советов, как не попасться на уловки интернет-мошенников. Следует придерживаться элементарных правил безопасности:

Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка или полиции.

Не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара.

Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода.

Не устанавливайте на смартфон или компьютер приложения, функционал которых вам неизвестен.

Не переходить по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или всплывающих окнах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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