Погода резко изменится в Казахстане

Прогноз погоды на три дня.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 27-29 апреля, сообщает zakon.kz.

В начале периода с Атлантическим циклоном на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 15-26 тепла, в южной части Казахстана до 28-36 тепла.

В конце периода, с отрогом Северо-Западного антициклона, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, ночью на севере страны до 3 мороза-5 тепла, днем до 8-15 тепла. В южных регионах республики днем столбики термометров понизятся до 20-28°С тепла. Пройдут дожди, в южных регионах с грозами, - сообщили в ведомстве.

В северных - осадки, в виде дождя и снега, возможно выпадение града и шквалистый ветер.

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