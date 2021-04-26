Ограничить скорость езды могут в частных секторах Нур-Султана

За 2020 год в жилых массивах зарегистрировано 914 ДТП.

В Нур-Султане рассматривают вопрос об ограничении скорости движения в жилых массивах частного сектора до 40 километров в час, передает zakon.kz.

Ограничение скорости могут ввести в Ильинке, Уркере, Коктале, Агрогородке, Железнодорожном, Пригородном, Интернациональном, Куйгенжаре, Мичурине.

В экспериментальном варианте будет применен пешеходный переход – пандус, для принудительного снижения скорости транспортных средств на подходах к ним.

Эти меры позволят обеспечить надлежащую профилактику правонарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с наездом на пешеходов и превышением допустимой максимальной скорости.

Согласно анализу аварийности за 2020 год, в указанных жилых массивах зарегистрировано 914 ДТП, в том числе в результате которых более 900 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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