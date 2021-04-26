Жители "Асыл-Армана" не допустили трагедии с пьяным водителем

Mazda водворена на спецстоянку.

Неравнодушные жители Алматинской области предотвратили пьяную езду, сообщает zakon.kz.

26 апреля на территории ЖК "Асыл-Арман" нетрезвый водитель Mazda врезался в Audi 100 и собирался продолжить движение. Однако, свидетели ДТП остановили виновника происшествия.

В полиции области отметили, что инцидент произошел рано утром.

Вызванные очевидцами на место происшествия полицейские, за совершение наезда на стоящую Audi 100, установили и задержали водителя Mazda. Им оказался 34-летний житель комплекса, который в ноябре 2019 года уже был лишен водительских прав за пьяное вождение сроком на 3 года. Освидетельствование показало у него среднюю степень алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.

Автомашина подозреваемого водворена на спецстоянку до решения суда.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 346 ч. 2 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение транспортных средств", - добавили в ведомстве.

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