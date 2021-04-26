Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР

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Пройдя большой трудовой путь от бухгалтера до министра финансов Казахской ССР, он внес весомый вклад в развитие данной сферы.