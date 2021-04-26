Как посчитать пенсию до и после единовременных пенсионных выплат

Приложение zakon.kz
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Выполнить расчеты несложно.
Каждый вкладчик Единого накопительного пенсионного фонда может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты, воспользовавшись "прогнозным пенсионным калькулятором" на сайте ЕНПФ, передает zakon.kz.
Он охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана: государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), - отметили в ЕНПФ.
Выполнить расчеты несложно. Для этого в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все поля, такие как дата рождения, пол, трудовой стаж, сумма накоплений и т.д. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе заполняются автоматически и расчет будущей пенсии осуществляется буквально за два-три клика.
Далее вы увидите результаты расчета ваших будущих выплат из ЕНПФ, которые выдаются в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности. При этом все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза). Кроме того, вы увидите возраст, дату выхода на пенсию и т.д.
Сейчас вы можете увидеть выплаты согласно изменениям с 1 апреля 2021 года. Как ранее сообщалось, теперь размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ рассчитывается согласно новой Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной Постановлением Правительства РК от 2 октября 2013 года. В соответствии с этой Методикой размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год осуществления пенсионных выплат определяется путем умножения суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5 % и деления на 12, - добавили в фонде.
В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации 5%. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, это также можно увидеть в расчетах пенсионного калькулятора.
Кроме того, в пенсионном калькуляторев Личном кабинете доступна информация о сумме, превышающей порог достаточности и доступной к изъятию в виде единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение. При этом реализована возможность увидеть сумму своих будущих ежемесячных пенсионных выплат при единовременном изъятии пенсионных накоплений на целевые нужды.
Это наглядно поможет вкладчику самостоятельно решить, стоит ли изымать пенсионные накопления в данный момент, либо получать намного более высокие пенсионные выплаты в будущем при достижении пенсионного возраста, - пояснили в ЕНПФ.
В случае достаточности прогнозного размера пенсионных накоплений (сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению пенсионного возраста появится всплывающее окно с уведомлением пользователя о возможности заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения пожизненных пенсионных выплат. Расчет тут же позволяет узнать прогнозный размер аннуитетной выплаты из страховой организации, тем самым вы сможете самостоятельно ее сравнить с выплатами по графику из ЕНПФ.
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