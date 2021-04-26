Сколько довольных жизнью людей живет в Казахстане

Исследование было проведено в марте 2020 года во всех областях Казахстана и городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

В 2020 году в Казахстане жизнью были довольны 63% населения. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства Национальной экономики, передает zakon.kz.

Исследование было проведено в марте 2020 года во всех областях Казахстана и городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В нем принимали участие люди от 15 лет. Всего опросили по одному члену 11 909 домашних хозяйств. Сбор данных проводился путем заполнения анкет.

Респондентов спрашивали об уровне удовлетворенности жизнью: условиями жизни, здоровьем, финансовым положением, качеством жилья, в котором они живут, качеством питьевой воды, наличием свободного времени.

Также их спрашивали о том, есть ли у них возможность оплачивать важные медицинские услуги, ипотеку, аренду, покупать одежду, могут ли они позволить себе питаться горячими блюдами с рыбой, или мясом или курицей и т.д.

Результаты исследования показали, что 63,5% казахстанцев удовлетворены своей жизнью. Их доля больше в сельской местности – 72,6%, в городе – 58,4%.

Причем выяснилось, что удовлетворенных своей жизнью мужчин больше (65,9%), чем женщин (62%).

Также больше довольных жизнью было среди подростков 15-17 лет (71,2%) и молодежи в возрасте 18-28 лет (69,7%).

Своим здоровьем удовлетворены в городе 45%, в сельской местности – 59,1%.

Наличием свободного времени были довольны 52,8% респондентов, частично удовлетворены - 42,9%, не удовлетворены - 2,7% и затруднились ответить - 1,6%.

63,8% казахстанцев отнесли себя к среднему уровню обеспеченности;

0,3% респондентов указали низкий уровень обеспеченности;

0,7% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности.

За 2020 год благосостояние у 59,3% граждан РК не изменилось, улучшилось у 37,4%.

О своем перспективном будущем положительно думали 40% респондентов, предполагали, что будет улучшение в будущем - 34%, и лишь 0,1% респондентов отметили, что жить будут хуже.

Что говорит статистика за 2019 год

Это исследование тоже было проведено в марте во всех областях и трех городах республиканского значения Казахстана. Респондентов было 11 931 человек, людям задавали те же вопросы, что и в 2020. Сбор данных проводился путем заполнения анкет.

Особых различий с цифрами за прошлый год в статистике за 2019 нет.

В 2019 году довольных уровнем жизни было меньше, чем в 2020 году - всего 60,0%. Их доля была больше в сельской местности – 69,3%, в городе – 54,4%.

Удовлетворенных своей жизнью мужчин было больше – 61,8%, чем женщин – 58,5%. Возраст довольных жизнью тот же, большинство из них подростки и молодые люди до 28 лет.

В 2019 году было больше удовлетворенных здоровьем - 48,5%. Меньше было тех, кто доволен наличием свободного времени - 44,3% (в 2020 их число увеличилось до 52,8%).

Также в 2019 году было больше казахстанцев, которые отнесли себя к:

среднему уровню обеспеченности - 68,8% (63,8% в 2020 году);

0,4% респондентов указали низкий уровень обеспеченности;

0,3% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности. В 2020 году количество таких казахстанцев увеличилось до 0,7%.

За 2019 год благосостояние у 59,7% респондентов не изменилось, улучшилось у 36,4%.

О своем перспективном будущем положительно думали 37,4% респондентов, предполагали, что будет улучшение в будущем - 36,4%, и лишь 0,2% респондентов отметили, что жить будут хуже."

Данных об удовлетворенностью жизнью в Казахстане за 2021 год пока нет.

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