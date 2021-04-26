Названы точки роста экономики Акмолинской области

В регионе выросли показатели инвестиций в основной капитал.

Регион по многим показателям социально-экономического развития показывает заметный рост и занимает достойные позиции в республике. А в отраслях сельского хозяйства, строительства и промышленности область - один из лидеров, сообщает управление внутренней политики.

По итогам первого квартала объем производства составил 242,6 млрд тенге, а это - шестое место по стране.

Рост объемов производства продукции в обрабатывающей промышленности составил 112,1%. Положительная динамика наблюдается и в производстве продуктов питания - 118,7%. В сфере легкой промышленности более чем в 3 раза выросло производство бумаги и бумажной продукции, в 2,1 раза - деревянных изделий, в 1,7 раза — кожаных изделий, в полтора раза - одежды. В химической промышленности, благодаря четырехкратному росту объемов производства пестицидов на ТОО "Астана Нан Кемикалз", индекс физического объема достиг рубежа в 270 %. Значительный рост зафиксирован и в сферах производства зерноуборочных комбайнов — в 3,9 раза, резиновых и пластмассовых изделий.

За период реализации Карты индустриализации, с 2010-2020 годы, реализовано 103 проекта с созданием 10,5 тыс. рабочих мест. В этом году в рамках ГПИИР в области планируется ввод четырех объектов на 2,4 млрд тенге по Программе индустриализации. Это пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев в Атбасарском районе, фабрика по переработке картофеля в Зерендинском, комплексы по производству колбасных изделий и по переработке кобыльего молока в Целиноградском районе.

Хорошие показатели у области и в сфере сельского хозяйства. Индекс физического объема валовой продукции отрасли составил 114,2%, а это более 50 млрд тенге. По этому показателю регион занял первое место в республике. Сегодня ведется активная подготовка к предстоящей посевной. Яровой сев намечен на площади 5 млн га. На проведение весенне-полевых работ для акмолинского региона выделено 70 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива. Готовность техники в хозяйствах области составляет 100%.

К слову, в регионе выросли показатели инвестиций в основной капитал, объемов строительных работ, где отмечен рост на 35,3%, увеличилось и количество введенного жилья - 153,9 тыс. кв.м жилья.

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