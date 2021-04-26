Иски по поводу хищения и отмывания денег Аблязовым и Храпуновым рассмотрят в суде США

Такое решение 29 марта 2021 года вынесла судья окружного суда США Элисон Нейтан.

Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть в суде по существу иски по поводу хищения и отмывания сотни миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, передает zakon.kz.

29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтан вынесла решение, по существу отклонив ходатайство М.Аблязова и И.Храпунова, разрешив передать все четыре иска (присвоение; неосновательное обогащение; принадлежность собственности и иск в соответствии с § 5239 Закона и правил Нью-Йорка о гражданской практике) на рассмотрение в суд. Судья Нейтан на основе внимательно изученного обширного перечня представленных данных отметила, что "существенные доказательства" свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими. Министерство юстиции РК.

По информации Минюста, судья Нейтан постановила, что все четыре претензии должны быть переданы в суд. Также судья Нейтан полностью отвергла аргумент Triadou о том, что украденные у БТА деньги представляли собой серию кредитов Tradestock, которые в конечном итоге были возвращены. Судья Нейтан отвергла этот аргумент, подробно рассказав, как Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Нейтан назвала обходным путем (выплата "ссуд" от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА средств).

Также в ведомстве отметили следующее определение судьи Нейтан:

Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou. Эти доказательства позволят разумному присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании.

Судья Нейтан также определила, что данные свидетельствуют о том, что "Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из Алматы", и установила, что все деньги, вложенные в США, были неоспоримо отслежены до БТА.

Решение судьи Нейтана об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке стало значительной победой, обеспечившей возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и доказательства правонарушений М. Аблязова и И. Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете COVID-19 будет известна позднее, - пояснили в Минюсте.

Консультант Правительства РК – Партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц заявил: "Истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка".

Судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции РК от имени акимата г.Алматы совместно с АО "БТА Банк" более пяти лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США, были собраны существенные дополнительные доказательства преступлений Аблязова и Храпуновых, а также обеспечены показания многочисленных свидетелей.

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