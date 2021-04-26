Чиновников накажут за летальные случаи от коронавируса в Семее

В городе не соблюдались все требования по лечению КВИ

В ходе пресс-конференции руководитель Управления здравоохранения Ермек Омарбеков привел данные по эпидемиологической обстановке в области, итогам работы комиссии, которая разбиралась в причинах летальных случаев от коронавируса в Семее, сообщает zakon.kz.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 24,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 17 тысяч заболевших с клиническими проявлениями, а 7,5 тысяч бессимптомных носителей вируса.

Как сообщил Ермек Омарбеков, на сегодняшний день задействовано 3 544 инфекционных коек, из них 319 – реанимационных и 490 – карантинных. В стационарах проходят лечение 350 пациентов, три из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, 28 – в тяжелом и 319 – в среднетяжелом состоянии. При этом четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ, и 23 – к неинвазивной вентиляции легких.

В ходе пресс-конференции Ермек Сембаевич привел статистику выздоровевших, а также летальных случаев. В связи с выздоровлением из инфекционного стационара выписались 12 220 пациентов, амбулаторное лечение закончили 7 121 человек. Однако в регионе с начала этого года от коронавируса погибло 25 человек, из них 22 случая зарегистрировано в одной из инфекционных больниц города Семея.

Поэтому по поручению акима ВКО Даниала Ахметова в Семей выехала комиссия, которая с 23 по 25 апреля работала по выяснению причин летальных случаев. Были выявлены дефекты в работе инфекционной больницы – в историях болезни наблюдается неполное соблюдение действующего протокола лечения COVID-19 МЗ РК. Кроме того, лечение и диагнозы не корректировались с учетом данных в паспортах здоровья людей, у которых имеются сопутствующие заболевания. При назначении гормонотерапии не учитывалось начало заболевания, результаты лабораторных исследований и ЭКГ. При госпитализации в первые сутки не проводилось КТ обследование больных. Кроме того, не было двойного пересмотра данных, лечение назначалось без учета результатов компьютерных исследовании. Выявлено необоснованное назначение нескольких групп антибиотиков, диуретиков.

Кроме того, выяснилось, что в Семее вышли из строя КТ-аппараты. Из шести аппаратов с 20 марта работают только 2 аппарата.

Как сообщил глава региона Даниал Ахметов, в период обострения ситуации не была организована круглосуточная работа функционирующих КТ аппаратов, со стороны Департамента медицинского качества и контроля также не было никакой реакции. Поэтому строгий выговор будет объявлен заместителю акима города Семея, заместителю руководителя Управления здравоохранения по Семею, а также главному врачу инфекционной больницы.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Семей будет направлена рабочая группа во главе с заместителем руководителя аппарата акима области Ильясом Мухамеджаном, которая будет работать на месте до выхода города в зеленую зону. Аким ВКО поручил рабочей группе еще раз провести детальное расследование по каждому летальному случаю, принять безотлагательные меры по введению в эксплуатацию выведенных из строя КТ.

При этом Ермек Омарбеков сообщил, что с завтрашнего дня в круглосуточном режиме будут работать три КТ-аппарата. До 15 мая планируется провести ремонт вышедших из строя аппаратов.

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в области и в частности в Семее позволяет нам справится с тем потоком больных, которые есть сегодня. На трех аппаратах КТ будет организована круглосуточная работа по выявлению COVID-19. К 15 мая все шесть КТ-аппаратов будут работать в штатном режиме, – сказал Ермек Омарбеков.

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