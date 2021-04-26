До 30 градусов жары ожидается в Казахстане 

На большей части страны ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 27 апреля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков. В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. По республике местами сохраняется усиление ветра, на севере - туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидаются местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ветер 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +28+30°С.

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