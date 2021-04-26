Предпринимателям продлили срок освобождения от арендной платы госимущества

Для МСБ он официально продлен до 30 июня 2021 года.

Приказом министра национальной экономики РК от 14 апреля 2021 года внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), передает zakon.kz.

Теперь в Правилах передачи государственного имущества в имущественный наем говорится:

Арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса.

Освобождение от арендной платы за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору.

Приказ вводится в действие с 19 апреля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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