Казахстан начал продавать конину Японии

В Страну восходящего солнца уже доставили 305 кг казахстанской конины.

В октябре прошлого года Казахстан начал поставлять конину в Японию. Минсельхоз сообщает, что интерес японской стороны к казахстанской конине связан с особенными вкусовыми качествами, передает zakon.kz.

В июле 2020 года Минсельхоз сообщил, что Казахстан договорился с Японией о поставке конины. Инициатива была со стороны Казахстана. Переговоры начались еще в 2018 году, и только в 2020 году японская сторона согласилась покупать лошадиное мясо у казахстанцев.

Мы направили запрос в ведомство, чтобы узнать начался ли экспорт конины в Японию.

По данным Минсельхоза, поставлять мясо были готовы 34 компании. Но из них пока экспортируют конину только две. Первая партия была отправлена в октябре прошлого года. За это время в Страну восходящего солнца доставили 305 кг конины на сумму 1 300 долларов (около 560 тыс. тенге). Экспортная цена составила 4,2 долларов (1800 тенге) за килограмм.

Интерес к казахстанской конине связан с особенными вкусовыми качествами, так как лошади почти круглогодично выпасаются на пастбищах с полноценным рационом кормов, - говорится в ответе на запрос.

Другое мясо Казахстан в Японию пока не поставляет. Между странами ветеринарный сертификат согласован только на конину.

Зато такой сертификат есть со странами ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан), а также с Испанией. В прошлом году в эта страну поставили 100 кг конины.

Отмечается, что кроме конины японцы покупают у Казахстана злаки. Какие именно не уточняется. В прошлом году в Японию было поставлено 23,2 тонны зерна на сумму 9 300 долларов (почти 4 млн тенге).

Ранее главным экспортером конины в Японию являлась Канада. В Стране восходящего солнца конское мясо издавна употребляется в сыром виде и считается деликатесом. За высокие вкусовые качества особо ценится мясо, срезанное с ребер. Из конины готовят суши и мясные нарезки сашими.

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