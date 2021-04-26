О погоде в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

Прогноз погоды на три дня.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 27-29 апреля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

27 апреля переменная облачность, временами дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 21-23 тепла.28 апреля переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла.29 апреля облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

Алматы

27 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.28 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.29 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

Шымкент

27 апреля небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 28-30 тепла.28 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 30-32 тепла.29 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 30-32 тепла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!