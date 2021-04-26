Новая функция появится в WhatsApp

Пользователи получать возможность автоматического удаления сообщений через 24 часа после их отправки.

В мессенджере WhatsApp появится новая опция исчезающих сообщений, сообщает zakon.kz.

Пользователи получать возможность автоматического удаления сообщений через 24 часа после их отправки.

Функция будет доступна как в одиночных, так и в групповых чатах, - сообщается на WABetaInfo.

Сейчас в настройках WhatsApp можно выбрать автоматическое удаление сообщения лишь через 7 дней. Оно стирается как у отправителя, так и у получателя.

Данная функция появится в одном из обновлений приложения WhatsApp.

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