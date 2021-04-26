В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Местами ожидается гроза.

27 апреля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

В Актюбинской области ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается гроза.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

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