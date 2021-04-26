Статуя упала на мальчика в алматинском ТРЦ

Он получил сотрясение мозга и ушибы.

Статуя персонажа фильмов Marvel упала на мальчика в алматинском ТРЦ, передает zakon.kz.

Видеозапись инцидента в Facebook опубликовал юрист по земельным отношениям Бакытжан Базарбек.

Сегодня на Карима, сына моего друга и партнера Жанибека Башанова, в Мега центре Алматы упала статуя. Массивную статую закрепили всего лишь на скотче. Карим получил сотрясение мозга и ушибы. И супруга Айсулу на девятом месяце беременности получила шок. Будем готовить соответствующие заявления в суд, - написал юрист.

Представитель сети магазинов прокомментировал ситуацию.

Ситуация произошла в магазине Marwin 25 апреля. Ребенку сразу же была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом ТРЦ, вызвана скорая помощь. Наши технические специалисты уже убрали фигуру и изучают причины случившегося. Также нами были демонтированы все подобные фигуры во всех наших магазинах. Marwin проведет проверку установки и крепления других конструкций на территории наших магазинов. генеральный директор сети магазинов Marwin Вадим Голенко

Он добавил, что постоянно находится на связи с родителями ребенка и готовы оказать необходимую помощь в восстановлении мальчика.

Сейчас пострадавший находится дома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!