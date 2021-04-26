Imanbek попал в один из рейтингов Forbes

Пока в лонг-лист.

Российская версия журнала Forbes опубликовала лонг-лист ежегодного рейтинга "З0 до 30". В него вошел казахстанский саун-продюсер, лауреат "Грэмми" Иманбек Зейкенов (Imanbek), передает zakon.kz.

В описании к рейтингу "30 до 30" говорится, что в него могут попасть те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Из предложенного редакцией лонг-листа будут отобраны те, кто попадет в итоговый список.

20-летний Imanbek представлен в разделе "музыка", компанию ему здесь составляют Слава Марлоу, Клава Кока, Хаски, LOVANDA, Cream Soda, IC3PEAK, Niletto, HammAli & Navai и Дора.

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