В селе под Алматы неизвестный отстрелил мужчине ногу

Его разыскивает полиция.

В селе Шалкар Карасайского района Алматинской области неизвестный выстрелил мужчине в ногу, передает zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в Instagram.

В посте сообщалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему пришлось ампутировать ногу.

По неофициальным данным, подозреваемого все еще ищет полиция. Семья пострадавшего боится, что он может уйти от ответственности, - говорилось в публикации.

По информации ДП Алматинской области, 24 апреля в 23:00 в Центральную районную больницу Карасайского района был доставлен 62-летний житель поселка Шалкар с огнестрельным ранением ноги.

В ходе проверки был установлен 29-летний житель Каскелена. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24, ч. 1 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство". Причины и обстоятельства дела устанавливаются. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается, - сообщили в полиции.

В больнице отметили, что у пострадавшего тяжелая травма левой нижней конечности.

Огнестрельное сквозное пулевое ранение левой голени. Открытый многооскольчатый перелом верхней трети обеих костей левой голени со смещением отломков. Обширная ушиблено рваная рана верхней трети левой голени с дефектом костной и мягких тканей, с повреждением сосудисто-нервного пучка. Травматический, гемморагический шок 2-3 степени. Жировая эмболия. В экстренном порядке была произведена операция: ПХО-раны левой голени, ревизия. Ампутация левой голени, - сообщили в больнице.

Общее состояние пострадавшего - крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ.

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