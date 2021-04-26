Движение на участке улицы Туркестан приостановлено до конца мая в Нур-Султане 

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Ведутся дорожно-строительные работы.
По улице Туркестан на участке от ул. Керей и Жанибек хандары до пр. Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая, сообщает zakon.kz.
Ведутся дорожно-строительные работы.
На участке от ул. Керей и Жанибек хандары до пр. Улы Дала частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 25 апреля по 30 мая. На данном участке начаты работы по уширению ул. Туркестан путем демонтажа разделительной полосы, - сообщили в столичном акимате.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
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