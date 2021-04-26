Концепция безопасного труда появится в Казахстане

В разработке проекта Концепции безопасного труда до 2030 года принимают участие заинтересованные государственные органы, работодатели, а также депутаты Мажилиса Парламента РК.

В Правительстве РК разрабатывают Концепцию безопасного труда. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ответ на депутатский запрос по поводу разработки правовых основ статуса предписаний технических инспекторов по охране труда, передает zakon.kz.

Трудовой кодекс Республики Казахстан предусматривает создание в организациях производственного совета по безопасности и охране труда, который вправе инициировать проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами труда. При этом статус, права и обязанности технических инспекторов по охране труда (на сегодня работает 17 595 инспекторов), а также порядок осуществления ими контроля определяются решением производственного совета (функционирует 15 575 советов), - сообщил Ералы Тугжанов.

Он отметил, что решения производственного совета являются обязательными для работодателя и работников. Для усиления внутреннего контроля законодательно закреплены сроки создания производственного совета.

Таким образом, Кодексом за техническими инспекторами труда закреплены обязанности по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на предприятии, решения которых обязательны для исполнения работодателем и работниками. Наряду с этим, в настоящее время разрабатывается проект Концепции безопасного труда до 2030 года, основные направления которой будут определять системные меры, обеспечивающие активное участие сторон социального партнерства в построение риск ориентированной национальной системы управления охраной труда, - ответил зампремьера.

По его словам, в рамках рабочей группы по разработке проекта Концепции безопасного труда до 2030 года принимают участие заинтересованные государственные органы, работодатели, а также депутаты Мажилиса Парламента РК.

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