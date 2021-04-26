Пожар на 1000 кв.м. произошел в Нур-Султане

Жертв и пострадавших нет.

Информация о пожаре в районе Сарыарка появилась в соцсетях столицы в начале четвертого дня. В 15:30 пожарные подразделения ДЧС города выехали на место вызова, сообщает zakon.kz.

Сухостой горел по адресу район Сарыарка, улица Бактыбай акын, 7.

В тушении пожара было задействовано 21 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС города Нур-Султан. Жертв и пострадавших нет. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 18:01. Предварительная площадь пожара составила 1000 кв.м. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

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