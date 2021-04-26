Это будет миссия смертников – Маск о полете на Марс

Он сделал это заявление, посмеиваясь над тем, что его туристический полет рассматривается как "спасательное бегство для богатых".

Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск рассказал, какие испытания ждут людей, которые согласятся полететь в первую миссию на Марс, сообщает zakon.kz.

Как передает Fox Business, он предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле.

Маск сделал это заявление, посмеиваясь над тем, что его туристический полет рассматривается как "спасательное бегство для богатых". Он добавил, что в ходе миссии "вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды". По его мнению, в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что "предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым". Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет "великолепное приключение".

В июне 2016 года глава SpaceX в интервью изданию The Washington Post сравнил планируемое начало колонизации Марса с освоением Северной Америки англичанами, рассказал о первых смертниках этой миссии и подтвердил свое намерение отправить к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.

В январе того же года Маск заявил о возможности полета человека на Марс до 2025-го, подчеркнув, что девяти лет достаточно для подготовки полета.

В апреле 2011 года инженер и бизнесмен в интервью The Wall Street Journal пообещал доставить человека на Марс в течение 10-20 лет.

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